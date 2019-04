'Special' op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE Twee dingen zijn er speciaal aan ‘Special’. Ten eerste draait de serie rond een homoseksuele man die lijdt aan hersenverlamming. Ryan (gespeeld door Ryan O’Connell, die de memoires schreef waarop de reeks gebaseerd is) heeft zijn hersenaandoening altijd proberen te verstoppen, maar als hij er dan toch voor uitkomt, merkt hij dat ze hem net meer sympathie en aandacht van andere mannen oplevert. Het tweede opvallende element aan de serie is de lengte van de afleveringen: ‘Special’ telt er acht in totaal, maar ze duren maximaal een kwartier, zodat je in twee uur door het hele eerste seizoen bent. Kunnen we in deze tijden van overvloed op tv alleen maar toejuichen.