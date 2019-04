'Huge in France' op Netflix

Vanaf 12 april op Netflix

COMEDY Gad Elmaleh. Wij hadden eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord, maar bij onze zuiderburen is de Marokkaans-Canadese komiek en acteur een superster. Elmaleh – ‘de Seinfeld van Frankrijk’ – werd door de kijkers van TF1 ooit uitgeroepen tot grappigste persoon van het land, en is door het ministerie van Cultuur tot ridder in kunsten en letteren geslagen. Dat hij buiten de grenzen van Frankrijk (en zijn thuislanden Marokko en Canada) nauwelijks bekend is, is ook het concept achter ‘Huge in France’, ’s mans eerste serie voor Netflix. Daarin verkast de komiek naar Los Angeles om de banden met zijn 16-jarige zoon, die daar werkt als fotomodel en die comedy haat, weer aan te halen. Maar in de Verenigde Staten kan hij natuurlijk niet genieten van de aandacht die hem in Frankrijk te beurt valt, noch van de vele voordelen van de roem.