'Dying to Belong' op Play: Mensen die tot het uiterste gingen om bij de 'rich and famous' te horen

DOCU Een opmerkelijke nieuwkomer in de lading true crime-documentaires is deze reeks over mensen die tot het uiterste gingen om een plaatsje tussen de rich and famous te bemachtigen of te behouden. Passeren de revue: een vrouw die haar ex omver liet leggen om de verzekeringspremie op te strijken, een man die de kerel die hem niet had toegelaten tot een exclusieve studentenclub vermoordde, of een nieuwsanker dat zijn ex om het leven bracht om een schandaal te vermijden. Onze favoriete aflevering is echter die rond Byron Looper, een Republikeinse politicus uit Tennessee. Die liet, om verkozen te raken als volksvertegenwoordiger, niet alleen zijn middelste naam ‘Anthony’ wettelijk veranderen in ‘Low Tax’, maar bracht in 1998 net voor de verkiezingen ook zijn Democratische rivaal om het leven. De politie kon hem snel vatten, maar het was te laat om zijn naam van het stembiljet te halen en de weduwe van zijn ex-tegenstander moest het uiteindelijk tegen hem opnemen. Looper kreeg uiteindelijk nog ruim 1.500 stemmen.