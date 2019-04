De films die u deze week moet zien (Van 12 tot 18 april)

CANVAS, VRIJDAG 12 APRIL, 22.00

KOMEDIE Franse versie van het verhaal van Florence Foster Jenkins, een steenrijke socialite in de jaren 20 die zich een operazangeres waant, maar geen noot kan zingen. Catherine Frot geeft haar personage veel menselijkheid en tristesse mee, waardoor de film meer een eerbetoon aan naïviteit is dan uitlachcinema.

VTM, VRIJDAG 12 APRIL, 23.25

AVONTUUR Spannende vertelling van de gedoemde maanvlucht uit 1970, waarvan de astronauten ei zo na nooit terugkeerden. Technisch indrukwekkend – zo werd er gedraaid terwijl de acteurs écht gewichtloos hingen te zweven! – en hoewel je al weet hoe het afloopt, zit je tegen het einde toch op het puntje van je stoel.

BBC 2, VRIJDAG 12 APRIL, 0.05

DRAMA Een bizar kleinood, over een 11-jarig meisje dat zich aansluit bij een dansgroep, waarna de danseressen één voor één ten prooi vallen aan onverklaarbare stuiptrekkingen. Impressionistische cinema, waarin weinig wordt gezegd of uitgelegd. In plaats daarvan word je gegrepen door de hypnotiserende sfeer.

VIER, ZATERDAG 13 APRIL, 20.25

thriller Koen De Bouw is de premier van België, die door boosdoeners wordt verplicht om de president van de VS te vermoorden. Ziedaar de pitch van deze afgelikte thriller van Erik Van Looy. Ongeveer anderhalf uur lang levert dat spannende cinema op, waarna het einde de geloofwaardigheid echt wel te hard tart.

Q2, ZATERDAG 13 APRIL, 20.25

SCIFI Nadat Ridley Scotts ‘Alien’-prequel ‘Prometheus’ lauw werd onthaald bij de fans, stond de regisseur voor een lastige uitdaging. Hij moest met een opvolger komen die nauwer aansloot bij de originele ‘Alien’, met meer spanning en gore, maar die wel nog altijd de plotlijn van ‘Prometheus’ volgde. Als ‘Alien: Covenant’ wat schizofreen aanvoelt, weet u dus waarom. Het verhaal: een ruimteschip met enkele koppels aan boord pikt een signaal van een nabije planeet op. Ze besluiten het te gaan onderzoeken en – knal! – daar komen de eerste monsters al tevoorschijn. Scott is nog altijd niet vergeten hoe je een horrorscène ensceneert. Die waarin heldin Katherine Waterston moet beslissen of ze een vriendin in een afgesloten kamer laat zitten met een alien, levert klamme handjes op.

CANVAS, ZATERDAG 13 APRIL, 22.50

DRAMA Enkele Indiase vrouwen botsen tegen de beperkingen die hun cultuur hun oplegt. De ene krijgt slaag van haar man omdat ze geen kinderen kan krijgen, een andere wil haar zoon uithuwelijken en nog een andere klust bij als prostituee. Levendige portretten, duidelijk met veel affectie gemaakt.

NPO 2, ZATERDAG 13 APRIL, 23.40

DRAMA Een Parijse puber probeert te ontsnappen aan haar deprimerende leven in de banlieue door bij een straatbende te gaan. Blijkt dat dat ook niet altijd lachen is. Doorleefd coming-of-agedrama van Céline Sciamma, die geen seconde op haar personages neerkijkt, maar alles eerlijk en authentiek in beeld brengt.

VTM, ZONDAG 14 APRIL, 20.45

ACTIE Peter Bergs verfilming van de bomaanslag op de Boston Marathon in 2013 en de daaropvolgende klopjacht op de terroristen. Deze intense thriller brengt de chaos en paranoia van die dag overtuigend in beeld en ondanks de titel houdt hij het melige amerikanisme doorgaans mooi op afstand.

ZES, ZONDAG 14 APRIL, 22.30

DRAMA Voor ‘Titanic’ en zelfs voor ‘Romeo and Juliet’ kon u al weten dat Leonardo DiCaprio veel in zijn mars had, dankzij dit bikkelharde drugsdrama, waarin hij een heroïneverslaafde puber speelt. Het scenario wijkt niet af van de platgetreden paadjes in dit genre, maar damn, wat staat die Leo een potje te acteren!

BBC 1, ZONDAG 14 APRIL, 0.30

THRILLER Politieke thriller van en met George Clooney. Zijn Grijze Sexiness speelt een presidentskandidaat die Ryan Gosling inhuurt om zijn communicatie te verzorgen – tot Gosling een paar stinkende zaakjes op het spoor komt. De dialogen hadden nog iets meer mogen knetteren, maar de acteurs zijn uitstekend op dreef.

CAZ, DONDERDAG 18 APRIL, 22.30

KOMEDIE De studentikoze, vulgaire komedies over geile pubers die in de jaren 80 zo populair waren – ‘Porky’s’, ‘Revenge of the Nerds’ – zijn allen de bastaardkinderen van deze klucht uit 1978. Wie goed oplet, ziet de coke uit John Belushi’s neusgaten stuiven.