'De klas' met Thomas Vanderveken: 'Mijn vader is te laat gestorven'

Thomas Vanderveken «Ik was bang dat 16- en 17-jarigen vooral bezig zouden zijn met het leven en niet met ziekte en dood, maar het is een heel intense les geworden. Ik begon voor de zekerheid met heel algemene vragen: wat is kanker precies? Hoe kun je het voorkomen? Vervolgens kwamen we uit bij de vraag wie er rookte – er waren er niet veel die dat durfden toe te geven, want ze weten dat hun ouders zullen kijken. Maar iedereen kende wel iemand in haar of zijn buurt die kanker had of ervan was genezen. Ik was echt verbaasd hoe open iedereen was. Ze hebben met vochtige ogen naar elkaar geluisterd, en er is heel veel geknuffeld. Ze gingen met emoties om zoals je zou willen dat alle volwassenen met emoties omgaan.»

HUMO Ben jij daarin teleurgesteld toen jouw vader, de acteur Ugo Prinsen, aan kanker is overleden?