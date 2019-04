Ondernemers, ze zijn een speciale soort. Als iemand dat bewijst, is het wel Nour Addine Ayyoub (51), één van de Vlaamse ondernemers die de VTM-serie ‘Succesrijk!’ volgde. Nour Addine – de zoon van een Marokkaan die naar België kwam om in de metaalsector te werken – is geboren in Antwerpen, maar kocht in 1994 een enkel ticket naar Zuid-Afrika. Daar runt hij nu Zailab, dat software voor callcenters verkoopt. Dat doet hij voor de uitdaging, want werken hoeft hij eigenlijk allang niet meer te doen.