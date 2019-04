De films die u deze week moet zien (Van 19 tot 25 april)

ÉÉN, VRIJDAG 19 APRIL, 23.35

HORROR Dankzij de nieuwe versies van ‘It’ en ‘Pet Sematary’ is Stephen King weer hot in Hollywood. Maar dé hoogdagen van de horrorauteur waren de jaren 80 en 90, met onder andere Rob Reiners schitterende filmversie van ‘Misery’. James Caan speelt Paul Sheldon, een succesvolle pulpschrijver die na een auto-ongeluk wordt gered door zijn grootste fan: Annie Wilkes (Kathy Bates). Die blijkt ze niet allemaal op een rijtje te hebben en houdt Sheldon gegijzeld om hem te verplichten een nieuw boek te schrijven. Het grootste deel speelt zich af op één locatie – Wilkes’ huis – met enkel die twee acteurs, waardoor Reiner een intense, claustrofobische spanning kan oproepen. Caan is prima als schrijver-in-nood, maar dé revelatie was Kathy Bates, die voor haar eerste hoofdrol meteen een Oscar kreeg. De beruchte ‘hobbelen’-scène krijg je nooit meer van je netvlies gebrand.

CAZ, VRIJDAG 19 APRIL, 20.40

DRAMA Toen gedurfde films nog Oscars wonnen, scoorde John Schlesinger er drie met dit groezelige drama over een Texaanse cowboy (Jon Voight) die in New York gigolo gaat spelen. Dat lukt niet zo best en hij sluit een onwaarschijnlijke vriendschap met lowlife Ratso (Dustin Hoffman). Gewaagd voor die tijd en nog steeds ontroerend.

CANVAS, VRIJDAG 19 APRIL, 21.10

DRAMA Na de dood van hun vader nemen drie volwassen zussen hun 13-jarige halfzusje in huis. Hirokazu Kore-eda, de Japanse hofleverancier van humanistische drama’s vol droevige glimlachjes, maakt met die premisse een mild, authentiek verhaal over mensen die hun best doen voor elkaar. Mooi, zij het wat te kabbelend.

VTM, VRIJDAG 19 APRIL, 23.35

THRILLER David Fincher volgde zijn doorbraakfilm ‘Se7en’ op met deze thriller over een verbitterde zakenman (Michael Douglas) die van zijn broer (Sean Penn) een mysterieus ervaringsspel cadeau krijgt, en al snel moet rennen voor zijn leven. Intrigerend verhaal met enkele razend spannende scènes, maar een ongeloofwaardig einde.

BBC 1, VRIJDAG 19 APRIL, 1.05

DRAMA Ex-juwelendief Frank Langella krijgt een butlerrobot van zijn zoon, maar na een tijdje slaan mens en machine zowaar de handen in elkaar om een onwaarschijnlijk crimineel duo te vormen. Sentimenteel, maar de film heeft het hart op de juiste plaats en gaat mooi om met het thema ouder worden.

VITAYA, ZATERDAG 20 APRIL, 20.25

KOMEDIE Grote kunst this is not, maar deze tienerkomedie, waarin moeder Jamie Lee Curtis en dochter Lindsay Lohan magischerwijze met elkaar van lichaam wisselen, is een stuk geestiger dan je zou verwachten. Curtis amuseert zich rot als volwassen puber en Lohan herinnert je eraan dat ze ooit een grote belofte was.

VTM, ZATERDAG 20 APRIL, 21.30

DRAMA Felix van Groeningen verfilmde de autobiografische roman van Dimitri Verhulst, over een puber die opgroeit bij zijn alcoholverslaafde vader en marginale nonkels. Van Groeningen schetst zijn personages met veel humor, eerlijkheid en compassie. Koen De Graeve is fenomenaal.

CANVAS, ZATERDAG 20 APRIL, 22.05

DRAMA Ontwapenend portret van drie vrouwen (twee moslima’s en een christen) die een appartement delen in Tel Aviv, en elk voor hun eigen uitdagingen staan. Klinkt voorspelbaar, maar de personages worden genuanceerd uitgewerkt en de drie hoofdactrices maken er echt mensen van vlees en bloed van.

CAZ, ZONDAG 21 APRIL, 20.40

DRAMA De laatste twaalf uur uit het leven van Jezus, door Mel Gibson gepresenteerd als een exploitation-bloedbad waarin de Heiland in slow motion het vlees van de ribben gerukt wordt. Fascinerend en technisch goed gemaakt, maar ook meer dan een beetje ziekelijk.

ZES, ZONDAG 21 APRIL, 22.05

ACTIE Opnieuw Mel Gibson, deze keer voor de camera. De derde ‘Mad Max’-film kreunt onder de eightieskitsch – zie Tina Turners kapsel de zwaartekracht tarten! – maar de actiescènes zijn indrukwekkend en de plot breidt het postapocalyptische Max-universum knap uit.

Q2, WOENSDAG 24 APRIL, 20.35

KOMEDIE Een klassieker voor iedereen die is opgegroeid in de jaren 90. Charmante feelgoodkomedie over het eerste Jamaicaanse bobsleeteam. De speelse toon, aardige oneliners en energieke acteerprestaties maken de sentimentele momenten meer dan goed. Dammit, we missen John Candy nog altijd!