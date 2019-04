Ja, er wordt weer een lijk gevonden. En ja, er zijn weer vier verdachten. Maar dat is meteen ook waar de vergelijking met de vorige seizoenen van ‘Unforgotten’ stopt. Het derde seizoen van de Britse misdaadreeks brengt een totaal ander verhaal, een nieuw en intrigerend moordmysterie waarbij een aantal prangende vragen worden gesteld over de rol en de invloed van sociale media op een moordonderzoek. Humo sprak met hoofdrolspeler Sanjeev Bhaskar, Sunny in de reeks en ook bekend van ‘Goodness Gracious Me’ en ‘The Kumars at No. 42’.