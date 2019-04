'Grass Is Greener', nu op Netflix: de geschiedenis van marihuana

Grass Is Greener Vanaf 20 april op Netflix

Docu Steek alvast een flinke toeter op voor deze documentaire over de geschiedenis van marihuana. Hiphoppionier Fab 5 Freddy bespreekt in zijn debuut als regisseur met enkele al dan niet nuchtere praatgasten – waaronder Snoop Dogg, Chuck D van Public Enemy en B-Real van Cypress Hill – de invloed van de plant op de muziek en de populaire cultuur in de VS. Maar hij klaagt, zoals het een geëngageerde rapper betaamt, ook de war on drugs aan, die vooral in de zwarte en de latinogemeenschap in het land ravages heeft aangericht. (sw)