'Misery' op één

HORROR Dankzij de nieuwe versies van ‘It’ en ‘Pet Sematary’ is Stephen King weer hot in Hollywood. Maar dé hoogdagen van de horrorauteur waren de jaren 80 en 90, met onder andere Rob Reiners schitterende filmversie van ‘Misery’. James Caan speelt Paul Sheldon, een succesvolle pulpschrijver die na een auto-ongeluk wordt gered door zijn grootste fan: Annie Wilkes (Kathy Bates). Die blijkt ze niet allemaal op een rijtje te hebben en houdt Sheldon gegijzeld om hem te verplichten een nieuw boek te schrijven. Het grootste deel speelt zich af op één locatie – Wilkes’ huis – met enkel die twee acteurs, waardoor Reiner een intense, claustrofobische spanning kan oproepen. Caan is prima als schrijver-in-nood, maar dé revelatie was Kathy Bates, die voor haar eerste hoofdrol meteen een Oscar kreeg. De beruchte ‘hobbelen’-scène krijg je nooit meer van je netvlies gebrand.