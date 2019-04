'Terug naar Rwanda' op Canvas

Geschiedenis Conclusie voor de laatste aflevering van ‘Terug naar Rwanda’: de Vlaming is blijkbaar meer geïnteresseerd in zijn collaboratieverleden dan in zijn koloniale geschiedenis. ‘Kinderen van de collaboratie’ – een onverhoopt succes voor Canvas – scoorde vlot boven het half miljoen, maar ‘Kinderen van de kolonisatie’ moest het met de helft minder doen, en ‘Terug naar Rwanda’ – over de genocide van 25 jaar geleden maar ook over hoe België zich als ex-kolonisator heeft gedragen – haalt ternauwernood 150.000 kijkers. Spijtig, want zonder afbreuk te doen aan de twee andere reeksen: ‘Terug naar Rwanda’ is veruit de sterkste van de drie titels. De serie wierp een blik op de meest verschrikkelijke dingen die mensen elkaar kunnen aandoen, maar slaagde er tussen alle wreedheid in om hoop toe te laten. In de ogen van slachtoffers die eindelijk de confrontatie met hun beulen aandurfden, in de woorden van spijt van degenen die de slachting niet hadden kunnen voorkomen. Niet toevallig eindigt de reeks met een aflevering die helemaal rond verzoening draait; alle vorige zijn in te halen via VRTNU, al raden we u ten stelligste af om die te bingewatchen.