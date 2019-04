'Homecoming', nu op Netflix: de veel besproken documentaire van Beyoncé

Homecoming Vanaf 17 april op Netflix

Docu Het woord ‘Homecoming’ in het zwart op een felgele achtergrond: meer had Netflix niet nodig om het internet te laten ontploffen. Toen de streamingdienst vorige week het plaatje deelde en vervolgens zes bijenemoji’s in z’n Twitterbio zette, was het voor de fans meteen duidelijk: dit is het werk van Beyoncé. Een paar dagen later werd dat bevestigd met een teaser, die duidelijk maakte dat ‘Homecoming’ draait rond het veelbesproken optreden dat de zangeres vorig jaar gaf op Coachella, waar ze als eerste zwarte vrouw ooit headliner was. De film belooft ‘een intieme blik achter de schermen van de show, van het eerste idee tot de afwerking’. Hoeveel uur moeten die achtergronddansers kloppen om zo synchroon te twerken? Zit Jay-Z daar met zijn duimen te draaien terwijl vrouwlief de show steelt? En heeft 7-jarige dochter Blue Ivy echt zoveel inspraak in het trainingsschema van de figuranten? We komen het allemaal te weten. (aw)