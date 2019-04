'Bonding', vanaf nu op Netflix: donkere komedie in sm-kelders

Bonding Vanaf 24 april op Netflix

Serie Een donkere komedie die zich afspeelt in de sm-kelders van New York? We vermoeden dat de bazen bij Netflix niet lang hebben getwijfeld voor ze het licht op groen zetten voor ‘Bonding’, een zevendelige serie over de opmerkelijke vriendschap tussen een homo en een dominatrix. Pete en Tiff waren goed bevriend op de middelbare school maar verloren daarna het contact. Als ze elkaar opnieuw ontmoeten, is Pete net uit de kast gekomen en heeft Tiff een carrière opgebouwd in de New Yorkse sm-scene, een wereld die ze maar wat graag laat zien aan haar jeugdvriend. Het klinkt vergezocht, maar bedenker Rightor Doyle baseerde zich op zijn eigen, met knallende zweepjes en latex pakjes gevulde ervaringen. (sw)