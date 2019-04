'Gentleman Jack', nu op Play: Brits kostuumdrama

Gentleman Jack Vanaf 22 april op Play

Serie Voor wie na afloop van ‘Game of Thrones’ nog wat extra naakt op het scherm zoekt, is er dit kostuumdrama over Anne Lister, een vrouw die in de eerste helft van de 19de eeuw op het Engelse platteland leefde. Lister was een vrijgevochten lesbische landeigenares die vanwege haar masculiene uiterlijk de bijnaam ‘Gen-tleman Jack’ kreeg. Haar dagelijkse bezigheden hield ze nauwgezet bij in haar dagboeken, en een aanzienlijk stuk daarvan ging over haar lesbische relaties en haar seksleven, dat Lister tot in de details beschreef. Omdat ze haar geaardheid verborgen moest houden, gebruikte de auteur voor die passages een zelfverzonnen code, die pas na meer dan honderd jaar ontcijferd werd. Sindsdien staat Lister in Groot-Brittannië bekend als ‘de eerste moderne lesbienne’ en wordt ze geëerd als een voorvechtster van gelijke rechten. Een tiental jaar geleden maakte de BBC al een tv-film over Listers leven, maar nu werkte de Britse omroep samen met HBO voor deze achtdelige miniserie. (sw)