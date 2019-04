'The Order', nu op Netflix: reeks met een bovennatuurlijk randje

The Order nu op Netflix

Serie De honger naar young adult-reeksen met een bovennatuurlijk randje blijft kennelijk groot. ‘Chilling Adventures of Sabrina’ en ‘The Magicians’ kunnen bogen op een flinke fanbase, en ook het op min of meer hetzelfde puistige publiek mikkende ‘The Order’ was amper op Netflix verschenen of het had al een tweede seizoen te pakken. Deze serie van het productiehuis van ‘Hell on Wheels’ en (een iets mindere referentie) ‘Van Helsing’ draait om Jack Morton, een student van eenvoudige komaf die op een elite-universiteit wil uitzoeken wie er verantwoordelijk is voor de dood van zijn moeder. Op de campus komt hij al snel terecht in een wereld van rivaliserende geheime genootschappen, in bloed gezworen eden en allerlei magisch gespuis. Geweldig veel diepgang of originaliteit hoeft u niet te verwachten, maar daar zal de doelgroep wellicht niet om malen. De relativerende humor maakt ook veel goed. (mvs)