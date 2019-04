'Ralph Breaks the Internet', nu op Proximus en Telenet: nostalgische trip

Ralph Breaks the Internet vanaf 17 april op Proximus en Telenet

Animatie In 2012 vocht Wreck-It Ralph, de videogameschurk die niet langer een booswicht wilde zijn, zich een weg naar de top van de box office: daar moest dus wel een vervolg op komen. In ‘Ralph Breaks the Internet’ (2018) verlaten Ralph en zijn vriendinnetje Vanellope de vertrouwde omgeving van hun computerspel en storten ze zich in de wondere wereld van het internet. Echt geinig (én een beetje griezelig!) wordt het wanneer onze vrienden terechtkomen in het dark web, een plek die wel iets weg heeft van een door rood neon verlichte achterbuurt in een metropool. Iedereen die ooit in een lunapark achter een speelkast heeft gestaan, mag zich niet alleen opmaken voor een denderend avontuur, maar ook voor een heerlijk nostalgische trip down memory lane. (es)