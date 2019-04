HUMO Welke reacties kregen jullie op de vorige afleveringen?

Laura Uwase «‘Ik besef nu pas hoe dicht dat conflict bij ons eigen leven staat,’ heb ik een paar keer gehoord, en daar was ik blij om. Want nog te veel mensen denken dat de genocide gewoonweg één van de zovele conflicten in Afrika was. Maar Rwanda en België delen een koloniale geschiedenis, en er wonen veel Rwandezen in België.