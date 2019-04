De films die u deze week moet zien (Van 26 april tot 2 mei)

CAZ, vrijdag 26 april, 20.40

KOMEDIE Het zombiegenre – zie: het eindeloos voortschuifelende ‘The Walking Dead’ – mag terug in z’n graf kruipen, maar dit filmpje blijft te koesteren: een unieke zomcom waarin Jesse Eisenberg in de ogen van Emma Stone verdrinkt, en redneck Woody Harrelson zombies tot gort mag slaan met banjo’s, baseballbats en vleugelpiano’s.

Canvas, vrijdag 26 april, 21.20

MISDAAD Al Pacino voelt zich sinds ‘Scarface’ het best in zijn sas wanneer hij mag roepen en tieren, maar in het klassevolle drama ‘Carlito’s Way’ – ook voor regisseur Brian De Palma een opvallend ingetogen film – spreekt hij vooral met zijn ogen, als de crimineel die clean wil worden maar wiens pad toch telkens in de donkerste steegjes lijkt uit te komen.

één, vrijdag 26 april, 23.40

DRAMA Romantiek in films als ‘The Notebook’ en ‘Notting Hill’ is: kussen in de regen en zoete woordjes prevelen. Mike Nichols (‘The Graduate’) zag dat anders: met ‘Closer’, uit 2004, maakte de oude rot een aardedonker liefdesdrama waarin de steracteurs continu venijn naar elkaar lopen te spuwen, terwijl ze de pannen van het dak en de lakens van het bed acteren.

BBC 2, zaterdag 27 april, 23.50

OORLOG De aarde die neerdwarrelt over de loopgraven, de kille schaakbordpatronen in de kastelen van de Franse generaals, de zingende soldaten... De grote cineast Stanley Kubrick is vandaag vooral bekend van zijn latere films, maar dit zwart-witdrama, waarin Kirk Douglas enkele zogezegde deserteurs moet verdedigen tijdens WO I, blijft één van zijn allerbeste.

VIER, zaterdag 27 april, 20.25

ACTIE Katniss wordt terug in de arena gedropt in dit superieure tweede deel van de ‘Hunger Games’-reeks: de actie is beter (dankzij regisseur Francis ‘geen familie van’ Lawrence), de sfeer een stuk grimmiger. En J-Law blijft even handig met pijl en boog als de Cupido die ons trof toen zij voor het eerst door het beeld schreed: schot in de roos!

Canvas, zaterdag 27 april, 22.35

DRAMA Wat ‘Roma’ is voor Mexicaanse bediendes, dat is ‘Ixcanul’ voor de weinig benijdenswaardige Maya-gemeenschap in Guatemala: een beeldschoon cultureel portret, met in de hoofdrol een zwijgzaam meisje dat – net als de rest van de personages – vertolkt wordt door een amateuractrice. Goeie film, of zoals ze in het Maya zeggen: ma’alo’ob cha’ano’!

BBC 2, zondag 28 april, 23.00

DRAMA In deze tragikomische indiefilm tuft, net als in die ándere tragikomische indiefilm ‘Little Miss Sunshine’, een excentrieke familie in een aftands busje rond. Viggo Mortensen is weer geweldig – de middelmaat is voor hem even onbereikbaar als de perfectie voor ons – als de koppige pater familias die er een wereldvreemde opvoedingsmethode op na houdt.

CAZ, maandag 29 april, 22.50

DRAMA Weinigen weten het nog, maar George Lucas was al vóór ‘Star Wars’ een verdienstelijke regisseur. Zoals van dit nostalgische brokje americana over de zomer van 1962, een rozige tijd waarin de bolides blonken, de rock-’n-roll uit de jukeboxen schalde en de drive-ins met knipperende neonlampen werden verlicht. Freewheelende, pure coming of age-cinema.

VIJF, donderdag 2 mei, 20.35

THRILLER ‘All the President’s Men’-regisseur Alan J. Pakula duikt bijna twee decennia na zijn meesterwerk opnieuw de wereld van de politieke complotten in. Deze keer baseert hij zich niet op de werkelijkheid, maar op een John Grisham-roman over een rechtenstudente (Julia Roberts) die in het rioolputje van Washington D.C. gaat roeren.

CAZ, donderdag 2 mei, 20.40

KOMEDIE Een stel veertigers houdt een caféreünie. Eén van hen (Simon Pegg) heeft zin om er nog eens in te vliegen, terwijl de rest het liefst zo snel mogelijk met de Nissan Qashqai huiswaarts bolt. Maar dan krijgen ze te maken met... een invasie van aliens! Het sluitstuk van Edgar Wrights Cornetto-trilogie levert alweer inventieve, gelaagde genrecinema op.

Q2, donderdag 2 mei, 20.35

SUPERHELDEN Wie superhelden zegt, zegt wapperende capes en bombastische ontploffingen, maar níét ‘Logan’. Deze sombere, in grauwe tinten gehulde karakterstudie gaat wel over Wolverine, de coole mutant die in de ‘X-Men’-films honderden keren – (snikt!) – metalen klauwen uit zijn handen liet komen, maar hij is intussen oud en vermoeid, en schurkt zo dicht tegen Pietje de Dood aan dat hij zijn rotte adem al kan ruiken. Op zijn oude dag trekt Wolverine, als hij niet voor de seniele Professor X (Patrick Stewart) zorgt, als een eenzame cowboy van hier naar daar, zoals Alan Ladd in de prachtige western ‘Shane’, waaraan ‘Logan’ – meer een elegisch afscheid dan een ronkende actiefilm – een ode brengt. Zo sloft hij verder, tot het kleine maar dodelijke mutantenmeisje Laura (net Arya uit ‘Game of Thrones’!) zijn granieten hart zachtjes doet afbrokkelen. Snik!