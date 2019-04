Nabhaan Rizwan gaat undercover: 'Maar mijn mama lachte me uit'

NABHAAN RIZWAN «‘Informer’ vertelt het verhaal van een jonge Brits-Pakistaan, Raza Shar, die samen met zijn ouders en broertje in Oost-Londen woont en op een dag in een politiecel belandt op verdenking van een klein drugsdelict. Dan wordt hij door de politie gedwongen om als informant te werken voor een speciale antiterrorisme-eenheid. Die heeft een zekere El Adoua in het vizier, het brein achter een bloedige aanslag in Rotterdam. Vanaf dat moment zit Raza op een rollercoaster waarvan hij niet meer af raakt.»