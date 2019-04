John Bradley: 'Ik zou alles geven om nog even Samwell Tarly te kunnen blijven'

Een bespotte outcast bij het begin van de reeks, nu de onmisbare kompaan van Jon Snow: op kousenvoeten en gekleed in een berenjas is Samwell Tarly uitgegroeid tot één van de belangrijkste personages in ‘Game of Thrones’. Eén van de populairste ook: het is niet toevallig dat de jongeman bovenaan staat in de lijst van personages van wie de kijkers hopen dat ze heelhuids het einde halen.