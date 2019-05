'Knock Down The House' op Netflix

Nu te zien op Netflix

DOCU Alexandria Ocasio-Cortez, de barvrouw die afgelopen november met een erg linkse campagne als jongste persoon ooit een zitje in het Amerikaanse Congres kon veroveren, is intussen ook buiten de VS bekend. Deze nieuwe Netflix-docu vertelt niet alleen het verhaal van haar opkomst, maar ook dat van drie andere Democratische vrouwen die bij de vorige parlementsverkiezingen een gooi deden naar de macht. Opvallend is dat, net zoals bij Ocasio-Cortez, bij de drie anderen een traumatische ervaring aan de basis lag van hun politieke ambities. Paula Jean Swearengin zag hoe de steenkoolindustrie het milieu in haar streek naar de knoppen hielp en Cori Bush nam het voortouw in het protest tegen de politie die een ongewapende zwarte man had neergeschoten in haar buurt. Maar het schrijnendste verhaal is dat van Amy Vilela, die de tekortkomingen in de sociale zekerheid met eigen ogen zag toen haar niet-verzekerde dochter stierf omdat de spoeddienst haar niet wilde helpen.