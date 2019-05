'Logan' op Q2

SUPERHELDEN Wie superhelden zegt, zegt wapperende capes en bombastische ontploffingen, maar níét ‘Logan’. Deze sombere, in grauwe tinten gehulde karakterstudie gaat wel over Wolverine, de coole mutant die in de ‘X-Men’-films honderden keren – (snikt!) – metalen klauwen uit zijn handen liet komen, maar hij is intussen oud en vermoeid, en schurkt zo dicht tegen Pietje de Dood aan dat hij zijn rotte adem al kan ruiken. Op zijn oude dag trekt Wolverine, als hij niet voor de seniele Professor X (Patrick Stewart) zorgt, als een eenzame cowboy van hier naar daar, zoals Alan Ladd in de prachtige western ‘Shane’, waaraan ‘Logan’ – meer een elegisch afscheid dan een ronkende actiefilm – een ode brengt. Zo sloft hij verder, tot het kleine maar dodelijke mutantenmeisje Laura (net Arya uit ‘Game of Thrones’!) zijn granieten hart zachtjes doet afbrokkelen. Snik!