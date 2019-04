'Chambers' op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE Mogen we nu ook toevoegen aan het steeds langer wordende lijstje van Hollywoodsterren die de weg naar Netflix hebben gevonden: Uma Thurman. De actrice uit onder meer ‘Kill Bill’ en ‘Pulp Fiction’ speelt in deze nieuwe horrorserie de moeder van een meisje dat een nieuw hart moet krijgen om haar leven te redden. De transplantatie verloopt voorspoedig maar achteraf wordt het meisje geplaagd door vreemde visioenen en begint ze zich anders te gedragen. Ze gaat op zoek naar de identiteit van de donor en de omstandigheden waarin die overleden is, en daarbij stoot ze op enkele duistere geheimen. Gruwelen en griezelen dus, maar de spannendste vraag is ongetwijfeld: kan Netflix met ‘Chambers’ het succes van ‘The Haunting of Hill House’ herhalen?