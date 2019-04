'Marry Poppins Returns' op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus & Telenet

FILM Hoe mooi toch: net nu de wereld meer dan ooit nood heeft aan enkele eetlepeltjes troost en kinderlijk geluk, komt Mary Poppins, de beroemdste kinderoppas aller tijden, in ‘Mary Poppins Returns’ nog eens aan een vliegertouw uit het zwerk neerdalen! En we geven het u op een briefje: iedereen die zich ooit heeft laten betoveren door de originele ‘Mary Poppins’, met Julie Andrews als de parapludame, zal ook deze sequel in het hart sluiten. Emily Blunt zet een onweerstaanbare Mary neer, het dansje van de lantaarnaanstekers hoeft niet onder te doen voor het legendarische musicalnummer met de schoorsteenvegers uit de eerste film, en tijdens de grote finale zal u wensen dat ook ú aan één van die opstijgende ballonnen hing.