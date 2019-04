'Spider-Man: Into the Spider-verse' op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Captain America kan het nog steeds niet geloven, maar van alle superheldenfilms die in 2018 op de wereld werden losgelaten (‘Avengers: Infinity War’, ‘Black Panther’, ‘Venom’) was het de tekenfilm ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ die de meeste indruk maakte. Dit wonderlijke curiosum, winnaar van de Oscar voor Beste Animatiefilm, introduceert maar liefst zes nieuwe Spider-Man-figuren, onder wie een Afro-Amerikaanse Spider-Man, een vrouwelijke Spider-Woman, én een supervarken dat luistert naar de naam Spider-Ham. Maar het zijn vooral de vintage kleurenpracht, de ironische meta-referenties en de psychedelische actiescènes die van deze film een rariteit maken die totaal anders aanvoelt dan de superheldenfilms die we de laatste jaren te zien hebben gekregen.