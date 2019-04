'Wildlife' op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus & Telenet

FILM Geen idee of er in Hollywood een besmettelijk virus rondgaat, maar de laatste tijd zijn er opvallend veel acteurs die hun regiedebuut maken: Bradley Cooper oogstte veel lof voor ‘A Star is Born’, Jonah Hill brengt deze week het aardige ‘Mid90s’ uit in de Belgische bioscopen, en Paul Dano, de magere snuiter uit ‘There Will Be Blood’ en ‘Little Miss Sunshine’, debuteerde eind vorig jaar met ‘Wildlife’, een familiedrama dat zich afspeelt in 1960, toen de ideeën over het huwelijk en over de rol van de vrouw in de maatschappij langzaam begonnen te veranderen. Dano schuwt de zwaarwichtigheid niet, maar Jake Gyllenhaal en Carey Mulligan zijn beresterk als de echtelieden die steeds verder van elkaar wegdrijven.