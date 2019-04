'Timeless' – Seizoen 2: nu te zien op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE Deze reeks werd na de eerste jaargang zonder pardon afgevoerd, een beslissing die na drie dagen van luid protest van de fans werd herroepen. Het bleek uitstel van executie: na het tweede seizoen trok NBC opnieuw de stekker eruit. Na nieuw protest kreeg de reeks wel nog een derde seizoen van twee lange afleveringen om de verhaallijn af te ronden. Zonde, want ‘Timeless’ leek makkelijk nog een paar seizoenen mee te kunnen. Het concept is even maf als inventief: een geschiedenisprofessor (de geweldige Abigail Spencer), een ingenieur en een Delta Force-commando moeten in de tijd terugreizen om te verhinderen dat een bende samenzweerders cruciale momenten uit de Amerikaanse geschiedenis in de war stuurt. Het leverde de makers complimenten op van het prestigieuze Smithsonian Institute voor de accurate wijze waarop de historische gebeurtenissen werden weergegeven; de Amerikaanse couch potato lustte er helaas minder pap van.