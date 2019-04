De documentaires die u deze week graag informeren (van 26 april tot 1 mei)

NPO 2, VRIJDAG 26 APRIL, 21.10

GESCHIEDENIS De Nederlandse ‘Slimste mens’-presentator Philip Freriks reist met WO II-veteranen (allemaal boven de 95!) naar historische plekken om D-Day te reconstrueren.

NPO 3, ZATERDAG 27 APRIL, 23.50

MUZIEK Alle fans die Queen erbij heeft gekregen dankzij de – nochtans middelmatige – biopic ‘Bohemian Rhapsody’ kunnen hier terecht voor een BBC-docu over hun zesde plaat, ‘News of the World’.

CANVAS, ZONDAG 28 APRIL, 20.10

NATUUR Nieuw seizoen van de avonturiersreeks waarin Ben Fogle, zelf niet vies van een nachtje onder de sterren, mensen opzoekt die zich gesetteld hebben in onherbergzame gebieden, ver weg van alles.

NPO 2, DINSDAG 30 APRIL, 22.55

WETENSCHAP BBC-documentaire die zes jaar lang 42 parkinsonpatiënten volgde. Ze namen deel aan een revolutionair experiment om de ziekte te bestrijden. Wat heeft dat opgeleverd?

CANVAS, WOENSDAG 1 MEI, 22.00

GESCHIEDENIS Vierdelige serie waarin algemeen voor waar aangenomen ideeën over de 20ste-eeuwse geschiedenis onderzocht worden, zoals de rol en invloed van dictators als Mao of Hitler.