Louis Theroux: 'Natuurlijk besefte ik dat Michael Jackson een ongezonde interesse in kinderen had'

Ooit stond Louis Theroux bekend als de man die op bezoek ging bij weirdo’s van alle slag – ufologen, swingers, pornosterren en co. – maar de laatste jaren houdt hij het liever ernstig. Zoals in zijn nieuwste docu, ‘The Night in Question’, over seksueel geweld op universiteitscampussen in de VS. Centraal staat Saifullah Khan, die in 2015 door een medestudente aan Yale beschuldigd werd van verkrachting; de universiteit gooide hem buiten en liet hem niet opnieuw toe nadat hij was vrijgepleit.