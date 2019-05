Dat Barbara Sarafian een belangrijke rol heeft in ‘Baptiste’ kon u vorige week al lezen, maar de hoofdrol in deze nieuwe Britse misdaadreeks is natuurlijk weggelegd voor Tchéky Karyo. De 65-jarige Franse acteerveteraan kroop in ‘The Missing’ twee seizoenen lang in de huid van Jean Baptiste, een rechercheur die tot het uiterste gaat om verdwijningszaken op te lossen.