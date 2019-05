'Vranckx: Schone schijn in Noord-Korea' op Canvas

Vranckx: Schone schijn in Noord-Korea

Canvas, zaterdag 4 mei, 20.10

ACTUA Op dinsdag kunt u op Canvas kijken naar ‘The Night in Question’, de nieuwe docu van Louis Theroux (zie ook pagina 5), maar een paar dagen eerder passeert op de zender ook het laatste werkstuk van een andere telg van het geslacht-Theroux. In ‘Schone schijn in Noord-Korea’ trekt Marcel Theroux – schrijver, tv-presentator en broer van – in het najaar van 2018 naar Noord-Korea, waar de 70ste verjaardag van het land gevierd wordt. Zoals te verwachten, zijn de massaspelen ter ere van Kim Jong-un en zijn regime geen bescheiden bedoening maar een hallucinant spektakel in het grootste stadion ter wereld, tot in de puntjes geregisseerd en uitgevoerd. Vrij rondreizen zit er voor Theroux niet in, maar onder begeleiding mag hij toch enkele bezienswaardigheden bezoeken. Zoals een luxueus skiresort met vijfsterrenhotel, een groot pretpark en standbeelden van de leiders van vroeger en nu.