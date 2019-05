Sarah Sutherland: 'Ik ben zo gekleineerd dat ik mijn echte ouders nog dankbaarder ben'

In ‘Veep’ lopen enkele van de meest verdorven karakters uit het hele televisielandschap rond, politici en adviseurs die zonder verpinken hun familie zouden verkopen als ze daarmee hogerop raken. Grootste lichtpuntje is Catherine, de immer onderdanige dochter van vicepresidente Selina Meyer, die zichzelf al zes seizoenen lang helemaal wegcijfert voor haar ambitieuze moeder. Kan zij in het laatste seizoen eindelijk wraak nemen voor de manier waarop ze behandeld is? Even polsen bij actrice Sarah Sutherland (31).