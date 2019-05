'The Sapphires' op één

The Sapphires

KOMEDIE Ergens halfweg deze debuutfilm van Australisch tv-regisseur Wayne Blair voel je iets eigenaardigs gebeuren: je wéét dat je emoties schaamteloos gemanipuleerd worden, je wéét dat alle regeltjes van de Hollywoodiaanse feelgoodfilm gevolgd worden… maar je stopt met je te verzetten en je geniet ervan. Het verhaal draait rond een aboriginal meidengroep die in de jaren 60 soulmuziek brengt en op tournee gaat in Vietnam om de soldaten te vermaken. De typische lach- en traanformule wordt knap uitgediept met een relevante racismethematiek (aboriginals hadden nog maar net burgerschap gekregen in Australië) en vooral opgefleurd door de levendige muziek. De hoofdactrices blinken uit in authenticiteit en de vibe van de film doet wat denken aan ‘The Commitments’ – conventioneel, maar probeer er maar eens aan te weerstaan.