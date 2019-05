'Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile' op Netflix

Nu te zien op Netflix

FILM De nieuwe Netflixfilm ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’, over seriemoordenaar Ted Bundy, heeft al een hoop stof doen opwaaien. Doordat regisseur Joe Berlinger meer focust op Bundy’s privéleven dan op zijn gruweldaden, zou hij een té geromantiseerd beeld ophangen van de seriemoordenaar. De casting van tieneridool Zac Efron als Bundy snijdt evenwel hout: Bundy, zo bleek ook uit de true crime-documentairereeks ‘Conversa-tions With a Killer: The Ted Bundy Tapes’ van diezelfde Berlinger, was immers een knappe man die zijn charme gebruikte om zijn slachtoffers te verleiden en te overmeesteren. Op het internet wervelen er zelfs tientallen memes rond die Bundy als ‘smoking hot’ omschrijven. Onzin natuurlijk: Al Bundy is veel knapper.