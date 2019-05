'Cube' op Netflix

Nu te zien op Netflix

FILM Verrassende verschijning op Netflix, deze Canadese scifi-horrorfilm uit 1997 over een groep mensen die uit een gigantisch labyrint van aan elkaar gekoppelde metalen kubussen moet zien te ontsnappen, als het even kan zonder in één van de gruwelijke vallen te trappen waarmee sommige kubussen zijn uitgerust. Hoe minder u verder weet over deze met géén budget gedraaide cultfilm van regisseur-scenarist Vincenzo Natali, hoe beter, maar wij durven wel zweren dat deze even clevere en originele als wurgend spannende combinatie van horror, kafkaëske scifi en hogere wiskunde – jawel – uw maag anderhalf uur steeds harder zal dichtknijpen. Behalve de regie van hier en daar een aflevering van ‘Hannibal’ en ‘Westworld’ speelde Natali na dit opmerkelijke debuut niet veel meer klaar, maar we zijn toch weer benieuwd naar zijn volgende project, een adaptatie van het kortverhaal ‘In the Tall Grass’ van Stephen King en Joe Hill.