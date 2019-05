'Final Appeal' op Play

Nu te zien op Play

DOCUREEKS Op zijn 17de was Brian Banks een veelbelovende footballspeler die op het punt stond om te tekenen bij een prestigieuze universiteitsploeg. Toen werd hij door een klasgenote beschuldigd van verkrachting, schuldig bevonden en opgesloten in de gevangenis. In 2012, tien jaar na de veroordeling en nadat hij bijna zes jaar in de cel had gezeten, gaf de klasgenote toe dat ze het hele verhaal verzonnen had. Sindsdien zet Banks zich in voor mensen die ten onrechte veroordeeld zijn, een werk dat hem op het pad bracht van Loni Combs, een voormalig openbaar aanklager die zich ook verdiept in twijfelachtige rechtszaken. Deze nieuwe true crime-serie volgt de twee terwijl ze enkele controversiële veroordelingen tegen het licht houden op zoek naar de waarheid en gerechtigheid.