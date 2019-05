'The Favourite' op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Ongelooflijk eigenlijk dat ‘The Favourite’, over de rivaliteit tussen twee vrouwen (Emma Stone en Rachel Weisz) aan het hof van de Britse koningin Anne (Olivia Colman), tien glanzende Oscarnominaties wist binnen te rijven. Het betreft hier immers géén conventioneel kostuumdrama in de deftige trant van ‘The Young Victoria’ of ‘Mary Queen of Scots’, maar een gitzwarte komedie boordevol scherpe dialogen, rare camerastandpunten en geflipte taferelen, met als hoogtepunt een krankzinnige eendenrace. Op het Oscarfeest wist alleen Colman haar nominatie voor Beste Actrice te verzilveren, maar regisseur Yorgos Lanthimos (‘The Lobster’, ‘The Killing of a Sacred Deer’) mag niettemin tevreden zijn: zijn film is nu al uitgegroeid tot onversneden cultklassieker.