De documentaires die u deze week graag informeren (van 3 tot 9 mei)

Canvas, zaterdag 4 mei, 20.10

ACTUA Op dinsdag kunt u op Canvas kijken naar ‘The Night in Question’, de nieuwe docu van Louis Theroux (zie ook pagina 5), maar een paar dagen eerder passeert op de zender ook het laatste werkstuk van een andere telg van het geslacht-Theroux. In ‘Schone schijn in Noord-Korea’ trekt Marcel Theroux – schrijver, tv-presentator en broer van – in het najaar van 2018 naar Noord-Korea, waar de 70ste verjaardag van het land gevierd wordt. Zoals te verwachten, zijn de massaspelen ter ere van Kim Jong-un en zijn regime geen bescheiden bedoening maar een hallucinant spektakel in het grootste stadion ter wereld, tot in de puntjes geregisseerd en uitgevoerd. Vrij rondreizen zit er voor Theroux niet in, maar onder begeleiding mag hij toch enkele bezienswaardigheden bezoeken. Zoals een luxueus skiresort met vijfsterrenhotel, een groot pretpark en standbeelden van de leiders van vroeger en nu. (sw)

Canvas, zondag 5 mei, 20.55

KUNST Docu over het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent, dat in 1999 werd opgericht door Jan Hoet en ondertussen is uitgegroeid tot één van de belangrijkste musea van België.

NPO 2, dinsdag 7 mei, 23.00

ACTUA Nederlandse documentaire waarin de eerste generatie Zuid-Afrikaanse jongeren die kon opgroeien na de afschaffing van het apartheidssysteem tien jaar lang wordt gevolgd.

Canvas, woensdag 8 mei, 21.20

HUMAN INTEREST Nog één keer zetten de therapeuten hun deuren open voor hun patiënten, in de laatste aflevering van één van de opmerkelijkste en beste programma’s van de afgelopen weken.

NPO 2, woensdag 8 mei, 22.55

ACTUA Docu van Daniel Lambo over hoe de asbestindustrie nog altijd slachtoffers maakt, zeker in ontwikkelingslanden waar de producenten van het kankerverwekkend materiaal vaak de enige werkgevers zijn.

NPO 2, donderdag 9 mei, 22.55

KUNST Portret van de Nederlandse schilder, schrijver, dichter, beeldhouwer, violist en theatermaker Armando – alias Herman Dirk van Dodeweerd – die vorig jaar op zijn 79ste overleden is.