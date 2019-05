Begrafenisondernemer Patrick Heirbrant neemt afscheid van zijn vader: 'Maar ik wilde hem absoluut zelf ten grave dragen'

PATRICK HEIRBRANT «Mijn vader is gestorven op 4 januari. Hij was 88 jaar en zijn vuur was uit. Hij heeft een vol leven gehad, omringd door vrienden en familie, maar het bleef erg moeilijk om hem af te geven. Mijn vader was mijn mentor, mijn maatje, mijn alles. Met één blik begrepen we elkaar. Dat was ook nodig, aangezien we vanaf 1995 elke dag hebben samengewerkt in de zaak die hij uit de grond heeft gestampt.»

HUMO Je vader was boekhouder, maar besloot om na zijn pensioen uitvaarten te verzorgen. Geen evidente stap.