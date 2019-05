Hoe zou het eigenlijk nog zijn met... de brexit? Gaan ze nu toch weg, die dekselse Britten? Doen ze dat met of zonder akkoord? En hoe is het zover kunnen komen? Regisseur Lode Desmet maakte er met ‘Brexit. Behind Closed Doors’ een twee uur durende documentaire over, met als vertrekpunt Guy Verhofstadt in zijn rol van brexitcoördinator.