Marcel Vanthilt «Zodra je 60 bent, kom je in allerlei databanken terecht die je catalogeren als zijnde bejaard. Ik krijg dus aan de lopende band mails en telefoontjes met reclame voor rolstoelliften, hoorapparaten en uitvaartverzekeringen. Heel vervelend, ook al omdat je telkens met de neus op dat ene, onweerlegbare feit wordt gedrukt: het einde is in zicht. Maar dat wil ik helemaal niet!»

HUMO Je meent het.