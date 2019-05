De films die u deze week moet zien (8 tot 16 mei)

CAZ, VRIJDAG 10 MEI, 20.40

KOMEDIE Hilarische actiekomedie van Stephen Chow, over de inwoners van een achterbuurt in Shanghai die hommeles hebben met een bende gangsters. Gelukkig beschikken ze over magische kungfu-krachten. De briljant georkestreerde actie is bewust zodanig over the top dat het bijna een aflevering van ‘Tom & Jerry’ wordt.

Q2, VRIJDAG 10 MEI, 22.50

KOMEDIE U hebt altijd al eens willen zien hoe Sacha Baron Cohen zich verstopt voor booswichten in de vagina van een vrouwtjesolifant? En hoe die olifant vervolgens bestegen wordt door een mannetje, inclusief cumshots (méérvoud, jawel)? U hebt uw film gevonden. We hebben er harder mee gelachen dan we graag toegeven.

BBC 2, VRIJDAG 10 MEI, 0.05

THRILLER Kristen Stewart speelt de assistente van een steenrijk fotomodel in Parijs. Ze waant zichzelf een medium en wacht op een teken van haar overleden broer, wanneer ze plots geheimzinnige sms’jes begint te krijgen. Sfeervolle, onbehaaglijke thriller van Olivier Assayas die meer vragen oproept dan dat hij beantwoordt.

CANVAS, ZATERDAG 11 MEI, 22.35

DRAMA Met haar rustige, soms meditatieve cinema zal Japans regisseur Naomi Kawase wellicht nooit een household name worden. Maar wie op haar golflengte zit, heeft er een vriendin voor het leven bij. ‘An’ is één van haar meest toegankelijke films en dus een ideale intro. Kawase vertelt een erg menselijk verhaal over een oud vrouwtje dat rodebonengebakjes gaat maken voor een kleine bakkerij, waarna een diepe vriendschap ontstaat tussen haar en de eigenares. Ze maakt er een authentiek en warm vrouwenportret van, dat impliciet feministisch is, maar nooit té hard op dat thema hamert. Daarvoor is het verhaal te zeer gebonden aan juist die personages in juist die setting. Kawase’s hardcorefans verkiezen misschien haar tragere, meer lyrische werk, maar dit is een perfecte kennismaking met een unieke filmmaker.

NPO 2, ZATERDAG 11 MEI, 23.35

DRAMA Episodisch maar fascinerend drama, waarin we zo’n 25 jaar uit het leven van een jonge vrouw volgen, die omwille van de liefde – waarom anders? – behoorlijk foute keuzes maakt. Er wordt uitstekend geacteerd, maar de tijdsprongen in het verhaal zorgen er wel voor dat het verhaal soms wat té snel vooruitsjeest.

VTM, ZONDAG 12 MEI, 20.45

ACTIE Het liveactiondebuut van animatieregisseur Brad Bird (‘The Incredibles’). De stunts primeren op het verhaal, maar voor de volledigheid: het IMF krijgt de schuld van een bomaanslag op het Kremlin en hop, zie Tom rennen. De beklimming van de Burj Khalifa is oprecht indrukwekkend.

CAZ, ZONDAG 12 MEI, 22.30

DRAMA Shailene Woodley speelt een 17-jarige die in het reine probeert te komen met de verdwijning van haar moeder (Eva Green). Een relatief ingehouden drama van Gregg Araki, een regisseur die nochtans graag choqueert. Hier gaat hij voor een lyrische toon, die soms neigt naar surrealisme.

Q2, DINSDAG 14 MEI, 22.30

HORROR Horrorfilm van Pieter Van Hees. Eline Kuppens gaat op de Antwerpse Linkeroever samenwonen met haar nieuwe vriend (Matthias Schoenaerts), maar al snel vermoedt ze dat haar amant met sinistere zaken bezig is. De plot ontspoort wat op het einde, maar de sfeer is gepast dreigend en de fotografie sfeervol.

VTM, DINSDAG 14 MEI, 22.40

ACTIE Robert Rodriguez maakte deels een sequel, deels gewoon een remake van zijn eigen debuutfilm ‘El Mariachi’. Een gitaarspelende gunslinger, met gusto gespeeld door Antonio Banderas, neemt het op tegen een Mexicaanse drugsbaron. De actie is zwierig geregisseerd en de mix tussen geweld en humor zit helemaal goed.

Q2, WOENSDAG 15 MEI, 20.35

AVONTUUR Ang Lee verfilmde de bestseller van Yann Martel, over een jonge Indiër die na een schipbreuk moet zien te overleven in een reddingssloep, samen met een Bengaalse tijger. De film dreigt soms verstikt te worden door de pracht en praal van zijn special effects, maar is meeslepend en op het einde oprecht ontroerend.

CAZ, DONDERDAG 16 MEI, 20.40

OORLOG Klassieker van Michael Cimino, met onder meer Robert De Niro en Christopher Walken als vrienden uit de working class die ten oorlog trekken naar Vietnam en als gebroken mannen terugkeren – áls ze al terugkeren. Het rustige tempo vereist geduld, maar beloont dat geduld met een hartverscheurende pay-off.