De kunst van het barbecueën: 'Je moet spréken met je vuur'

Peter De Clercq (links op de foto) «Volgens mij heeft het eerste seizoen van ‘Grillmasters’ één en ander in beweging gezet onder de barbecueërs, want het algemene niveau lag dit keer nog een pak hoger. Het was allemaal wat verfijnder, wat meer gastronomisch. Het overkoepelende thema was ‘andere landen en werelddelen’, en één duo was op het idee gekomen om elk van hun gerechten op een krant van het land of werelddeel in kwestie te serveren. Een beetje zoals ze in Engeland de fish and chips opdienen. Zo’n detail vind ik charmant.»

HUMO Aan de auditieronde, die te zien is in de eerste aflevering, deed onder meer een duo evangelische christenen mee. Het benieuwt me wat zij hadden klaargemaakt.