'One Day in Gaza' op BBC 2

ACTUA Op 14 mei 2018 vonden er grote protestmarsen plaats aan de grenshekken tussen Israël en de Gazastrook. Dat was in de weken voordien ook al het geval, alleen stonden die dag de zenuwen extra strak gespannen omdat in Jeruzalem de nieuwe Amerikaanse ambassade officieel werd geopend. Terwijl onder meer Ivanka Trump en Jared Kushner het gebouw kwamen inluiden, braken aan de grenspost rellen uit: het Israëlische leger opende het vuur op de demonstranten en uiteindelijk werden meer dan zestig Palestijnen gedood, nog eens 2.000 anderen raakten gewond. Die 14de mei werd zo de bloedigste dag in jaren in het conflict, en zorgde ook voor verhitte discussies over wie verantwoordelijk was: het Israëlische leger, dat te agressief had opgetreden, of militante Palestijnse groeperingen zoals Hamas, die de grens hadden proberen te bestormen. Deze BBC-docu probeert een antwoord te vinden, aan de hand van interviews met Israëlische militairen, leiders van Hamas en gewone burgers.