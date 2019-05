'The Society' op Netflix: een moderne variant op 'Lord of the Flies'

Nu te zien op Netflix

SERIE Er was de afgelopen maanden geen ontsnappen aan ‘Bury a Friend’ van Billie Eilish, en ook in de trailer van deze nieuwe dramaserie van Netflix duikt de song op. De onheilspellende, donkere sfeer van het nummer past perfect bij dit verhaal over enkele tieners die op een dag wakker worden in een kopie van hun thuisstad New Haven waaruit alle volwassenen zijn weggevaagd. Terwijl het groepje probeert te achterhalen wat er gebeurd is, moeten ze ook regels bedenken over hoe ze met elkaar zullen omgaan en hoe ze hun kleine maatschappij structuur zullen geven. En dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot in deze moderne variant op ‘Lord of the Flies’, het beroemde boek van William Golding dat elke scholier ooit wel eens heeft moeten lezen, over enkele schooljongens die moeten overleven op een onbewoond eiland.