'An' op Canvas

Drama Met haar rustige, soms meditatieve cinema zal Japans regisseur Naomi Kawase wellicht nooit een household name worden. Maar wie op haar golflengte zit, heeft er een vriendin voor het leven bij. ‘An’ is één van haar meest toegankelijke films en dus een ideale intro. Kawase vertelt een erg menselijk verhaal over een oud vrouwtje dat rodebonengebakjes gaat maken voor een kleine bakkerij, waarna een diepe vriendschap ontstaat tussen haar en de eigenares. Ze maakt er een authentiek en warm vrouwenportret van, dat impliciet feministisch is, maar nooit té hard op dat thema hamert. Daarvoor is het verhaal te zeer gebonden aan juist die personages in juist die setting. Kawase’s hardcorefans verkiezen misschien haar tragere, meer lyrische werk, maar dit is een perfecte kennismaking met een unieke filmmaker.