'High Life' op Proximus en Telenet

FILM Al sinds 1988 timmert de Franse cineaste Claire Denis aan een oeuvre dat bestaat uit hoogstaande, fraai gefotografeerde en eigenzinnige films als ‘Chocolat’, ‘White Material’ en ‘Les salauds’. Verwacht van haar sf-film ‘High Life’, over enkele gevangenen (onder wie Robert Pattinson) die in een ruimteschip op weg zijn naar een zwart gat, dan ook geen ruimte-epos vol flitsende laserstralen, maar wel een mysterieus drama dat eerder thuishoort in de traditie van ‘2001: A Space Odyssey’ en ‘Solaris’. Magnifieke beelden worden afgewisseld met bezwerende dialogen en brutale opstoten van geweld en seks. Juliette Binoche van jetje zien geven in een kamer die The Fuck Box wordt genoemd: fascinerend.

