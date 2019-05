'The Mule' op Proximus en Telenet

Nu te zien op Proximus & Telenet

FILM Clint Eastwood trekt voorlopig niet naar rusthuis De Slagpin: de 89-jarige veteraan gaat binnenkort in de regiestoel zitten van ‘The Ballad of Richard Jewell’, het waargebeurde verhaal van een veiligheidsagent die tijdens de Olympische Spelen in Atlanta onterecht werd verdacht van een bomaanslag. In afwachting kunt u genieten van ‘The Mule’: zeker geen Eastwood grand cru, maar een heerlijk gezapige roadmovie waarin de zichtbaar stokoud geworden Clint de rol vertolkt van een bloemist die uit geldgebrek aan de slag gaat als koerier voor een Mexicaans drugskartel. Het moment waarop Clint enkele Afro-Amerikanen bestempelt als ‘negers’ zorgde in de VS voor enige opschudding, maar hebt u tijdens de bewuste scène dat vol zelfspot zittende lachje op zijn smoel opgemerkt?