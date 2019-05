'Easy' - seizoen 3, nu te zien op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE ‘Het meeste plezier dat ik ooit heb beleefd,’ omschreef Joe Swanberg zijn ervaringen met ‘Easy’, een anthologyreeks over het leven van enkele inwoners van Chicago en hun ervaringen met liefde, relaties en seks. De indieregisseur, die sinds 2005 gemiddeld één film per jaar uitbracht en die de carrières van onder meer Lena Dunham en Greta Gerwig lanceerde, kreeg van Netflix alle vrijheid en mocht iedere acteur en actrice uit zijn adresboekje vragen om mee te doen – onder meer Orlando Bloom, Marc Maron en Dave Franco waren al te zien. En ook al waren het publiek en de impact van ‘Easy’ allesbehalve groot, Swanberg mocht toch verderdoen. Na drie seizoenen is het sprookje echter uit, en moet Swanberg een nieuwe bezigheid zoeken.