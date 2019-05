'The Spy who Fell to Earth' op Netflix

Nu te zien op Netflix

DOCU In 2007 viel de Egyptische spion Ashraf Marwan van het balkon van zijn appartement in hartje Londen. Tot op vandaag weet niemand of hij gesprongen of geduwd is. Meer nog: het is nog steeds niet duidelijk voor welk kamp hij precies spioneerde. Volgens de Mossad werkte de man voor Israël: de Israëlische geheime dienst noemt Marwan zelfs de beste Arabische spion die ze ooit hebben gehad. Ahron Bregman, de Israëlische auteur van het boek waarop deze docu gebaseerd is, claimt echter dat Marwans echte bazen in Egypte zaten, en dat hij informatie over Israël aan hen doorspeelde. Zijn weduwe gelooft dan ook stellig dat haar man door de Mossad gedood is. Een duidelijk antwoord kan deze documentaire niet geven, maar ze schetst wel een fascinerend beeld van de duistere wereld van spionage en contraspionage in het Midden-Oosten.